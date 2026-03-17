Son Mühür- ABD ve İsrail'in Orta Doğu'yu ateşe verdiği savaş, İran'ın karşı hamleleriyle bilinmez bir sürece evrilmiş durumda.

Trump,'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kaosu çözmek için önce Çin'e ardından NATO ülkelerine yaptığı çağrı sonuç vermedi.

On sekizinci gününe giren savaşın Türkiye ekonomisine etkilerini mercek altına alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Küçükkale,

''İran "Gerektiği kadar uzatırız" derken, Trump "Antlaşma istemiyorum" diyor. Yani bu savaş öyle kısa süre içerisinde bitecek gibi durmuyor. Yaz boyu devam ederse hiç şaşırmam...'' hatırlatmasında bulundu.

Cari açık artabilir...



Prof. Küçükkale,

• Rezervler erimeye devam edebilir, kurları tutmak zorlaşabilir,

• Echelle-mobile sürdürülemez hale gelebilir, zaten var olan bütçe açıkları artışa geçebilir,

• Enflasyon zaten kıpırdamıştı, hız kazanabilir,

• Cari açık artabilir (brent petrol bugün 103 dolar civarında),

• Milli gelirin önemli bir kısmını oluşturan turizm gelirlerinde ciddi kayıplar ortaya çıkabilir,

• Yeni bir göç dalgası başlayabilir (kara harekatı)

• CDS'miz gerileyip, zaten oldukça yüksek olan dış borçlanma maliyetlerimiz daha da artabilir,

• Hürmüz nedeniyle küresel resesyon ve tedarik zinciri kırılmaları yaşanabilir... sözleriyle Türkiye'ye savaş nedeniyle çıkacak faturanın büyüklüğüne dikkat çekti.

