Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 Haziran 2023'den bu yana oturduğu koltukta seçmene güveni tam anlamıyla verememiş görünüyor.

Koltuğa oturduğu tarihte yüzde 39.39 olan enflasyon oranı dezenflasyon programına rağmen Şubat 2026'da yüzde 31.53 olarak kayıtlara geçti.

Emekli maaşlarının ve asgari ücretin beklenti enflasyonuna göre belirlendiği süreçte hayat pahalılığı seçmenin en can yakıcı sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Ekonomi yönetiminin karnesini çıkartan Asal Araştırma, 13-21 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği ankette seçmenin nabzını tuttu.

Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin kırık not aldığı araştırmada, ekonominin iyiye gideceğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 21.4'de kaldı.

Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz?



▪️Hiç güvenmiyorum:%32,6

▪️Güvenmiyorum:%34,2

▪️Ne güveniyorum, ne güvenmiyorum:%12,0

▪️Güveniyorum:%10,6

▪️Çok Güveniyorum:%4,0

▪️Fikrim yok/Cevap yok: %6,4

Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi yoksa kötüye mi gider ?

▪️ İyiye gider: %21,4

▪️ Kötüye gider: %68,0

▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %10,6

Son 3 ayda fiyatından dolayı pazardan, marketten almaktan vazgeçtiğiniz, alamadığınız ürünler oldu mu?

▪️ Hayır olmadı: %14,2

▪️ Evet oldu: %75,0

▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %10,8