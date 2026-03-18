Son Mühür- İnternetin hayatımıza girmesinin ardından dijital dünyanın vitrinine yerleşenleri tanımlayan influencer kavramıyla tanıştık.

Takipçi sayılarını milyonlara ulaştıran ve ürettikleri içeriklerle dikkat çekici paralar kazanan influencerin ödediği vergi ne kadar sorusuna CHP'li Yalçın Karatepe cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi'nde Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı olan Yalçın Karatepe, influencer için uygulanan vergi oranlarıyla ücretli çalışanlar için uygulanan vergi oranlarında adaletsiz bir tablo olduğunu öne sürdü.



Basamaklar hızla yükseliyor...



''Sosyal medya içerik üreticilerinin 2026 yılında elde ettikleri gelirlerin 5 milyon 300 bin liraya kadar olan kısmı sabit yüzde 15 gelir vergisine tabi'' hatırlatmasında bulunan Karatepe,

''Oysa ücret geliri elde edenlerde basamaklar 190 binden başlayıp hızla yükseliyor.

Örneğin toplam yıllık gelir 5 milyon 300 bin olunca ücretli çalışan 1 milyon 700 bin liranın üzerinde vergi öderken sosyal medya geliri elde eden sadece 795 bin lira vergi ödüyor.

Ücretli çalışan 942 bin lira daha fazla vergi ödüyor.

Hepimiz "Influencer" mı olsak sorusuyla çalışanlara uygulanan vergi oranlarında haksızlık yapıldığını savundu.

