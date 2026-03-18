Son Mühür- Orta Doğu'yu ateşe atan savaşın gölgesinde yönünü bulmaya çalışan Borşsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son iki işlem gününde pozitif bir hava sergiliyor.

13.200 puan seviyesinin üzerinde işlem gören endeksin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsada Yaşananları genel anlamda bayram öncesi sıkışıklık diye tarif edebilirim. Pazartesiden sonra takas avantajıyla da bir hareketlenme söz konusu. Bunun genele yaygın olduğunu söylemek mümkün değil'' hatırlatmasında bulundu.



Aselasan'da yukarı yönlü hareketlenme var...



''İki gündür Aselsan‘da yukarı yönlü sert hareketlilik var. Endeks etkisinin yüksek olmasından kaynaklı endeksin de pozitif imajı buradan geliyor'' vurgusunda bulunan Bilen,

''Diğer taraftan baktığımda endeksin yeniden 13.000 seviyesinin üzerine çıkması tabii ki bizim açımızdan olumlu. Ancak haber kaynaklı gelişmeler olduğundan dolayı her an yeni gelecek haberlerle birlikte piyasanın her iki tarafa doğru evrilmesi de mümkün.

Bugün genel anlamıyla yurt dışı piyasalar pozitif seyrediyor. Bizde de bir miktar bankacılık endeksi ve dediğim gibi Aselsan‘ın öncülüğünde piyasa artı seyrini sürdürüyor'' mesajı verdi.



''Bu kadar gelişmeye rağmen itidalli davrandık'' diyen Murat Bilen,

''Genel anlamda destek olarak çalışan hareketli ortalama 12.800 ve 12.500 seviyesindeki desteklerimiz önemli. Yine onların çalıştığını söyleyebilirim. Yukarıda da 13.586 13.283 seviyeleri direnç olarak karşımızda duruyor.

Yarın yarım gün. Bugünkü takasta birleşik olduğu için bugünkü pozitif havaya rağmen bayram öncesi üç günlük tatil öncesine risk almayanların satışında gelmesi söz konusu olabilir. Ona da dikkat edilmesi gerekiyor. Bayramdan sonra yeniden bence mevcut gündemle yoluna devam edecektir'' değerlendirmesinde bulundu.

Altında geri çekilme devam ediyor...



Murat Bilen, ''Diğer yatırım araçlarında çok fazla bir değişiklik yok. Altında geri çekilme devam ediyor. Trend olarak da aşağı yönlü küçük küçük hareketler devam ediyor.

Kripto paralarda da yatay seyir ve sıkışıklık var'' hatırlatmasında bulundu.

