Türkiye Futbol Federasyonu’nda yürütülen bahis soruşturması sonuçlandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbol camiasını yakından ilgilendiren kararla, yüzlerce kişi hakkında hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına hükmetti.

489 kişiye men cezası

TFF tarafından yapılan açıklamada, farklı kademelerde görev yapan toplam 489 kişi hakkında 2 ila 12 ay arasında değişen sürelerle hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi. Kararın, bahisle bağlantılı eylemler nedeniyle PFDK’ye sevk edilen kişiler hakkında alındığı vurgulandı.

Hakemlerden temsilcilere geniş bir yelpaze

Cezaya çarptırılanlar arasında üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son yıllarda TFF bünyesinde görev yapan hakemler ile bölgesel hakem ve yardımcı hakemlerin de bulunduğu öğrenildi. Ayrıca haklarında idari tedbir uygulanan bazı futbolcuların da soruşturma kapsamında yer aldığı belirtildi.

Bazı dosyalarda farklı kararlar çıktı

Kurul, yapılan değerlendirmeler sonucunda 14 kişi hakkında ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi. 6 kişi için ise incelemenin ve uygulanan idari tedbirlerin sürdürülmesine hükmedildi. Ayrıca 2 kişi hakkında uygulanan idari tedbirlerin kaldırıldığı ve yargılamanın tedbirsiz devam edeceği açıklandı.

Futbol camiasında yankı uyandırdı

Alınan kararların, Türk futbolunda disiplin ve güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla verildiği vurgulanırken, soruşturmanın geniş kapsamı spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

