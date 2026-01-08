Son Mühür - Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, özel uçakla İtalya’dan İstanbul’a gelirken ilk talebini sarı-lacivertli yetkililerle paylaştı. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde sahada olmak istediğini dile getirdi. Bu istek karşısında şaşkınlık yaşayan yöneticiler, durumu teknik direktör Domenico Tedesco’ya ileteceklerini belirtti. Sağlık kontrollerinin ardından Guendouzi ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Kendisini karşılayan kulüp yetkililerine uçakta konuşan Fransız orta saha, cumartesi günü oynanacak Süper Kupa finalinde ilk 11’de görev almak istediğini ifade etti. Guendouzi, Lazio formasıyla son olarak Serie A’da Fiorentina ile 2-2 berabere biten karşılaşmada 90 dakika sahada yer almıştı.

Tedesco'nun kararı merakla bekleniyor

Matteo Guendouzi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve ardından takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun özellikle transfer edilmesini istediği Fransız futbolcunun, Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Hazır durumda olduğu ifade edilen Guendouzi’nin maça ilk 11’de başlamasa da ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, oyuncu İstanbul’a doğru uçuş halindeyken yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."