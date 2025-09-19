Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe Kulübü de taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildi.

TFF hukuk müşavirliği sevk raporlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 18 Eylül 2025 tarihinde hazırlanan sevk raporlarını duyurdu. Raporda, Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç’un farklı gerekçelerle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe’ye “tezahürat ve saha olayları” suçlaması

Fenerbahçe, 17 Eylül 2025’te oynanan Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşmasında taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi, saha olayları sebebiyle ise 52. madde kapsamında PFDK’ya sevk edildi.

Ali Koç’a “futbolun itibarını zedeleme” iddiası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, aynı müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edildiği açıklandı. Raporda, Koç’un sözlerinin “futbolun itibarını zedelemeye yönelik” olduğu ifade edildi. Koç, Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya gönderildi.

Süreç nasıl işleyecek?

Kurulun yapacağı değerlendirme sonrası Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç’a yönelik olası cezalar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bu gelişme, Süper Lig’de yoğun tartışmalara neden olurken sarı lacivertli camianın savunmasının da yakından takip edileceği belirtiliyor.