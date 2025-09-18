Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip, öne geçtiği karşılaşmada sahadan farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

Yunus Akgün Galatasaray’ı öne geçirdi

Deutsche Bank Arena’daki mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılılar 36. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle farkı artırdı ancak hakemin faul kararı nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

Frankfurt ilk yarıda skoru tersine çevirdi

İptal edilen golden sonra oyunun kontrolünü ele alan Eintracht Frankfurt, devre arasına kadar üç gol buldu.

İkinci yarıda fark açıldı

Frankfurt ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Burkardt bir kez daha sahneye çıkarak takımının dördüncü golünü kaydetti. Knauff’un golüyle fark dört’e çıktı ve mücadele 5-1 Frankfurt üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray puanla tanışamadı

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne puansız başladı. Eintracht Frankfurt ise ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırarak grupta avantaj yakaladı. Sarı kırmızılıların ikinci hafta mücadelesi şimdiden merak konusu oldu.