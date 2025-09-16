Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin eski çalışanı Samet Alaca hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan dava devam ediyor.
Alaca’nın, dini değerlere, Peygamber Efendimiz’e ve Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı dosya kamuoyunda dikkat çekiyor.
8 ay çalıştı, sonrasında soruşturma başlatıldı
Samet Alaca’nın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde yalnızca 8 ay görev yaptığı, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarının gündeme gelmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alaca hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla dava açıldı.
10 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan Alaca, yaklaşık üç ay cezaevinde kaldıktan sonra 11 Nisan 2025’te tahliye edildi.
Tutuksuz yargılama süreci
Tahliyesinin ardından tutuksuz yargılanmasına devam edilen Samet Alaca’nın dosyası yeniden gündeme geliyor. Mahkeme süreci 19 Eylül 2025 Cuma günü Tekirdağ’da görülecek duruşma ile devam edecek.