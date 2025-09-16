Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bölgesel gelişmeler, özellikle İsrail'in politikalara ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

İsrail’in "Vadedilmiş topraklar" anlayışı hukuken geçersizdir

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki "vadedilmiş topraklar" anlayışının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek, bu tür senaryoların geçerliliği olmadığını belirtti. “İsrail, bir dine değil, radikal bir ideolojiye hizmet etmektedir” diyen Erdoğan, Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail yönetiminin Siyonizm’i bir masal olarak dünyaya sunduğunu ifade etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in devletlerin toprak bütünlüğüne ve sınırların zorla değiştirilmemesine dair verdiği kararları hatırlatarak, İsrail’in bu anlayışa aykırı hareket ettiğini vurguladı.

"Netanyahu, Hitler ile aynı ideolojik temele sahip"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in mevcut başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, faşist bir ideolojiyi benimseyerek, insanlık dışı eylemlere imza attığını söyledi. Erdoğan, Netanyahu'nun, Hitler ile ideolojik açıdan yakın bir benzerlik taşıdığını belirterek, bu tür bir ideolojinin bölgeye ve tüm dünyaya zarar verdiğini ifade etti.

İslam dünyası kardeşliğini pekiştirmeli

Erdoğan, İslam dünyasına önemli bir mesaj da verdi. “İslam ülkeleri, birbirleriyle daha güçlü iş birliği yapmalı, güvenlik, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi konularında ortak mekanizmalar geliştirmelidir” dedi. Peygamber Efendimizin "Ey Allah’ın kulları kardeş olun" çağrısına dikkat çeken Erdoğan, İslam dünyasının bu öğretiye daha sıkı sarılması gerektiğini söyledi.

Museviler de Siyonizm’e karşı çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in uyguladığı politikaların sadece Müslümanlara değil, aynı zamanda Hristiyanlar ve Musevilere de zarar verdiğini belirtti. Erdoğan, İsrail’deki soykırımlara karşı duran Musevi düşünürlerin sesini duyurmanın, Siyonizm'in tehlikelerini anlamak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.