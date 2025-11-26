Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde inişli çıkışlı bir performans ortaya koymasına rağmen FIBA Europe Cup’ta ikinci tura yükselmeyi başaran Aliağa Petkimspor, bu kez milli takım başarılarıyla gündeme geldi. İzmir ekibinin iki yabancı oyuncusu, ülkelerinin resmi milli takım kadrolarına davet edildi.

Yannick Franke, Hollanda Milli Takımı’na çağrıldı

Petkimspor’un skorer isimlerinden Yannick Franke, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Kulüp, oyuncunun milli forma giyecek olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Roberts Blumbergs, Letonya için parkede olacak

Takımın bir diğer önemli oyuncusu Roberts Blumbergs’in de Letonya Milli Takımı’nda görev alacağı duyuruldu. Blumbergs, elemelerde ülkesinin başarısı için sahaya çıkacak.

Petkimspor milli aradan sonra yoğun fikstüre hazırlanıyor

Liglere verilen milli arada kısa süreli bir dinlenme fırsatı yakalayan Aliağa Petkimspor, dönüşte hem Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde hem FIBA Europe Cup’ta yoğun bir maç programına girecek. Teknik heyet, milli görev dönüşü adaptasyon sürecinin önemine dikkat çekiyor.