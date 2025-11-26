Son Mühür/ Osman Günden - Menemen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş ve salon programıyla anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Menemen Kadın Danışma Merkezi önünden başlayan yürüyüşe kadınlar, erkekler ve gençler birlikte katılarak tek ses oldu.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, “Öldüren sevgi istemiyoruz” ve “Kadına şiddet, insanlığa ihanet” yazılı dövizlerle yürüyüşte yer aldı.

Kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi

Yürüyüşün ardından program Menemen Belediyesi Meclis Salonu’nda devam etti.

• Menemen Belediye Meclis Üyeleri Av. Nevin Öztabak Yıldırım ve Av. Safiye İrem İncesu, 6284 Sayılı Kanun kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattı.

• Polis Memuru Merve Ulusu, “Şikayet Başvuru Süreci Nasıl İşler?” başlıklı sunum yaptı.

• Menemen Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve ŞÖNİM tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca kadına yönelik şiddetin hukuki boyutları, başvuru süreçleri ve kadınların yararlanabileceği destek mekanizmaları detaylı biçimde anlatıldı.

Başkan Pehlivan: “Bir kadının gözyaşı hepimizin sorumluluğudur”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan programda yaptığı konuşmada, toplum vicdanını derinden yaralayan şiddet gerçeğine dikkat çekti: “Kadın, bir ailenin kalbi; bir toplumun taşıyıcısı; bir medeniyetin temelidir. Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir kişiye değil, bütün bir topluma yapılmış en büyük haksızlıktır. Bir kadının gözyaşı hepimizin sorumluluğudur. Kadınlarımızın huzuruna uzanan her elin karşısında durmak, yalnızca devletin değil toplumun tüm kesimlerinin ortak görevidir. Menemen’de bu sorumluluğu kurumlarımız, STK’larımız ve güçlü dayanışmamızla birlikte yerine getiriyoruz.”

Filiz Pehlivan: “Konuşmaktan ve fark etmekten vazgeçmemeliyiz”

Etkinlikte konuşan Filiz Pehlivan da kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının yarası olduğunu vurguladı: “Her kadın hayatın her alanında güven içinde yaşama hakkına sahiptir. Kadının onuru ve özgürlüğü toplumun ortak sorumluluğudur. Şiddetin önlenmesi yalnızca yasal düzenlemelerle değil; bilinçlenme, dayanışma ve toplumsal farkındalıkla mümkündür. Konuşmaktan, fark etmekten, duyurmaktan ve el uzatmaktan asla vazgeçmemeliyiz.”