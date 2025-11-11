Son Mühür- Sevilen animasyon karakterleri İBİ ve arkadaşlarının yeni macerası “İBİ: Uzay Görevi” için geri sayım başladı.

Yayınlanan ilk teaser kısa sürede 1 milyon 700 bin izlenmeye ulaşarak büyük ilgi topladı. Film, 28 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

Uzayda heyecan dolu yeni bir görev

İBİ ve arkadaşları, macera dolu bir uzay yolculuğuna çıkarak hem küçük hem büyük tüm sinemaseverlere eğlenceli bir deneyim sunacak. Barış, dostluk ve umut temalarının işlendiği film, izleyiciyi fantastik bir galaksi atmosferine taşıyacak.

Bakanlık destekli yapım sinemalara geliyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen yapım, TRT ve Koza Yayın A.Ş. ortaklığında hayata geçirildi.

75 dakikalık film yalnızca eğlendirmekle kalmayacak; “İyiliğin ve dayanışmanın galaksiler ötesinde bile birleştirici güç olduğu” mesajını da hatırlatacak.

Seslendirme kadrosu güçlü isimlerden oluşuyor

Karakterleri seslendiren oyuncular şöyle:

İbi — Elifcan Küçük

Tosi — Alp Pazarlı

Hoppa — Hakan Bozbey

Pumba — Akif Yardımcı

Hago — Ercan Demirel

Fuzo — Oytun Yücel

Doni — Tan Şahinkanat

Filmin konusu ne?

Uzayda yaşanan bir kaza sonrası bilinmeyen bir galaksiye düşen İBİ ve arkadaşları, iki robot ulusu arasında çıkmak üzere olan büyük bir savaşın ortasında kalır.

Barışı sağlamak için çaba gösteren Baldiyar kahramanları tüm uğraşlara rağmen savaşı durduramayınca önlerinde tek bir seçenek kalır: Yüzyıllardır kayıp olan “Çok Önemli Parça”yı bulmak.