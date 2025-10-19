Basketbol Süper Ligi'ne yenilenmiş kadrosuyla güçlü bir başlangıç yaparak Karşıyaka derbisini kazanan Aliağa Petkimspor, sonrasında üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak ligde zorlu bir döneme girdi. Sezonun açılış haftasındaki galibiyetin ardından, İzmir temsilcisi arka arkaya çıktığı zorlu karşılaşmalarda rakiplerine direnemedi. Deplasmanda Fenerbahçe’ye, evinde Galatasaray’a mağlup olan Petkimspor, son olarak Ankara’da Türk Telekom karşısında farklı bir yenilgi yaşadı. Ligin 4. haftası sonunda üçüncü mağlubiyetini alan Petkimspor, bu düşüşle birlikte ligin alt sıralarına doğru geriledi.

Türk Telekom karşısında direnç gösterilemedi

Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, Türk Telekom’a $85-61$ gibi yüksek bir skor farkıyla mağlup oldu. Maç boyunca skor üretmekte zorlanan İzmir ekibinde, sadece iki oyuncu çift haneli sayılara ulaşabildi. Takımın skor yükünü çeken isimler, özellikle bu zorlu deplasman mücadelesinde beklenen performansı sergileyemedi. Kısa süre önce kadroya dahil edilen ve takıma büyük umutlarla katılan son transfer Philip Scrubb ise maçı sadece 7 sayı ile tamamlayarak beklenen katkının gerisinde kaldı.

Avrupa arenasında yüzler gülüyor

Basketbol Süper Ligi’ndeki olumsuz gidişatın aksine, Aliağa Petkimspor Avrupa arenasına galibiyetle başlamanın moralini yaşıyor. Temsilcimiz, FIBA Europe Cup’taki sezon açılış maçında geçtiğimiz hafta CSM Corona Brasov’u mağlup ederek gruplara iyi bir başlangıç yapmıştı. Avrupa’daki bu pozitif hava, takımın ligdeki moralini yükseltmesi açısından önem taşıyor.