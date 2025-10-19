ABD’nin önde gelen çevrimiçi mobilya ve dekorasyon perakendecisi Wayfair, Türk mobilya sektöründeki tedarik ağını genişletmek için İzmir’e geldi. Ege Mobilya KAğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla gerçekleştirilen buluşmada, Wayfair satın alma yetkilileri 14 Türk üretici ile birebir görüşmeler yaptı.

70 milyar dolarlık pazara İzmir çıkarması

Yıllık 70 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip ABD mobilya pazarına ihracatı artırmayı hedefleyen Türk üreticiler, Wayfair’in bu ziyaretini önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen program, Türkiye’nin ABD pazarındaki payını büyütme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Wayfair Türkiye’den ofis açmaya hazırlanıyor

2002 yılında Boston’da kurulan Wayfair, 11,9 milyar dolar yıllık geliri ve 13.500 çalışanıyla dünya mobilya perakendesinin devleri arasında yer alıyor. Şirketin Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold gibi markalarıyla farklı pazarlara hitap ettiğini belirten Ege Mobilya İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, Wayfair’in Türkiye’de ofis açma kararı aldığını açıkladı.

Güngör, “Wayfair Türkiye’den daha fazla ürün tedarik etmek istiyor. Türk firmalarıyla doğrudan iletişimi artırmak için online toplantılar ve webinarlar düzenleyeceğiz” dedi.

“ABD’ye ihracatta yüzde 80 daha fazla katma değer sağlıyoruz”

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda büyük ivme kazandığını vurgulayan Güngör, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye genelinde ihracat birim fiyatımız 3,5 dolar seviyesinde. Ancak ABD’ye yaptığımız ihracatta bu rakam 5 dolara, Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta ise 6 dolara ulaşıyor. Yani ABD’ye mobilyalarımızı yüzde 80 daha katma değerli ihraç ediyoruz.”

Hedef: 1 milyar dolarlık ABD ihracatı

Şu anda 137 milyon dolar seviyesinde bulunan ABD’ye mobilya ihracatını orta vadede 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Güngör, “Bugün 14 firmamız Wayfair ile görüştü, ancak önümüzdeki süreçte bu halka çok daha genişleyecek” ifadelerini kullandı.