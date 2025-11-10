Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Aliağa Petkimspor, evinde ağırladığı Esenler Erokspor’a 79-70 mağlup olarak seriyi bozdu. Takımın yoğun maç temposu dikkat çekerken, Başantrenör Özhan Çıvgın, oyuncularındaki yorgunluğa rağmen mücadeleden vazgeçmediklerini belirtti ve çarşamba günü oynanacak kritik Avrupa maçı öncesinde hızlı toparlanma çağrısı yaptı.

Yoğun tempoya rağmen mücadele sürüyor

Ligde ve FIBA Europe Cup’ta son maçlarını kazanarak moral depolayan Aliağa Petkimspor, kendi seyircisi önünde beklemediği bir yenilgi aldı. Esenler Erokspor karşısında alınan 79-70’lik mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Özhan Çıvgın, takımın zorlu takvimine dikkat çekti.

Çıvgın, yaptığı açıklamada, "Son dört beş haftadır kesintisiz maç trafiği içerisindeyiz ve maalesef yeterli dinlenme imkânı bulamadık. Bu durum, bazı oyuncularımızın yorgunluk seviyesini oldukça yükseltti," dedi. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, tüm zorluklara rağmen oyuncularının sahada geri adım atmadan gösterdiği mücadele azminden memnun olduğunu ifade etti.

Öncelik Avrupa Kupası'nda hızlı toparlanma

Özhan Çıvgın, Esenler Erokspor maçındaki eksikleri ve yapılan hataları hızla analiz edip geride bırakmaları gerektiğini vurguladı. Takımın önündeki en önemli hedefin, çok kısa bir süre sonra başlayacak kritik Avrupa karşılaşması olduğunu belirten Çıvgın, "Bu yenilginin ardından hemen toparlanarak, çarşamba günü bizim için hayati önem taşıyan maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız," şeklinde konuştu.

Aliağa Petkimspor, yoğun fikstürüne çarşamba günü FIBA Europe Cup’ta devam edecek ve AEK Larnaca takımını kendi sahasında konuk edecek. Bu maç, takımın Avrupa Kupası hedefleri açısından büyük önem taşıyor.