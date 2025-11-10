Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi tarafından, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Ata’ya Saygı Zinciri” yurttaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Karşıyaka Çarşısı’nda toplanan binlerce kişi, saat 09.05’te siren sesleri eşliğinde saygı duruşuna geçti. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Karşıyakalılar, Ulu Önder’i sevgi, saygı ve özlemle andı.

Saygı zincirinin ardından anma töreni

Çiğli Kaymakamlığı'nda yapılan resmi törene ilçe protokolü, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda da tören düzenlendi. Başkan Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, belediye meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu. Zübeyde Hanım’ın mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Şehitliklerden ve Atatürk’ün rotasından toprak getirildi

İstanbul Silivri Motosiklet Grubu, Atatürk’ü anmak için Karşıyaka’ya gelerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Grup üyeleri, Çanakkale Şehitliği’nden, Atatürk’ün sevdiği türkünün çıkış yeri olan Yunanistan Mayadağ’dan ve Zübeyde Hanım’ın doğduğu Langaza’dan getirdikleri toprakları Zübeyde Hanım’ın kabri başında sundu. Ziyaret sırasında mezardan alınan toprak ise Atatürk’ün Selanik’teki doğduğu eve götürülmek üzere teslim alındı.

Başkan Ünsal: “Atatürk ölümsüzdür”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bazı isimler vardır, ölümsüzdür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, fikirleriyle, devrimleriyle ve öngörüleriyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Cumhuriyet, O’nun en büyük eseridir ve ilelebet payidar kalacaktır. Karşıyaka’da, Zübeyde Hanım’ın huzurunda bir kez daha söz veriyoruz: Sen rahat uyu Atam. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz.”