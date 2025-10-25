Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda düşüşe geçen Aliağa Petkimspor, yarın taraftarı önünde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisi, evinde Mersin Spor’u ağırlayacak.

Maç Aliağa’da oynanacak

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. Sezonun ilk haftasında aldığı galibiyetle umut veren Petkimspor, son üç karşılaşmasını üst üste kaybederek moral kaybı yaşadı. Takım, bu maçta kötü gidişi sonlandırmak ve taraftarına yeniden galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Mersin dengeli başladı

Rakip Mersin Spor ise ligde geride kalan dört haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, deplasmanda kazanarak galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.

İki takım arasındaki mücadele, hem sıralama açısından hem de moral motivasyonu bakımından büyük önem taşıyor.

Avrupa’da da mağlubiyet yaşadı

Petkimspor, hafta içinde Avrupa arenasında da istediğini bulamadı. FIBA Europe Cup C Grubu’nda deplasmanda Petrolina AEK Larnaca karşısında 84-78 mağlup olan İzmir ekibi, bu yenilginin ardından rotasını lige çevirdi. Başantrenör ve oyuncular, Mersin karşısında taraftar desteğini arkalarına alarak moral bulmak istiyor.

Taraftar desteğiyle yeniden çıkış hedefi

Aliağa ekibi, bu sezon ligde oynadığı maçlarda taraftarının desteğiyle etkili performanslar sergilemişti. Mersin karşılaşması öncesinde oyuncular, salondaki atmosferin galibiyet için itici güç olacağına inanıyor. Takımda morallerin yükseltilmesi ve galibiyet serisinin yeniden başlaması hedefleniyor.