Son Mühür/ Merve Turan- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2025 yılındaki 19. durağı İzmir oldu. Festival, bugün İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda düzenlenen törenle başladı.

Protokolün katılımıyla açılış gerçekleşti

Açılış törenine AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban katıldı.

Katılımcılar, İzmir’in kültür, sanat ve turizm alanındaki potansiyelinin böylesi büyük organizasyonlarla daha da görünür hale geldiğini belirtti.

Çankırı: "Festival havası farklı bir coşkuya sahip oluyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Biz burada turizmin her alanında, İzmir'in her alanında başarılarıyla, Kültür Bakanlığımızın destiğiyle burada hizmetlerimizi sürdüreceğiz.

Sizlerin de bugün burada vermiş olduğu katkılar bizler için çok önemli. Ben bugün burada aramızda olan Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin bütün illerinde bu Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında şehirdeki bu festival havası gerçekten farklı bir coşkuya sahip oluyor ki, önümüzdeki günlerde şehrimizde 29 Ekim'de hep beraber kutlayacağız.

Bu coşkuyu, bu güzel havayı İzmir'in her alanında hissetmek bizler için çok kıymetli. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için bütün katılımcılara, ben de İzmir milletvekili olarak, Kültür Sanatı'nın şehrinden bir vekil olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, yolunuz açık olsun, Allah'a emanet olun." dedi.

İzmir 9 gün boyunca kültürle dolu

Festival, 25 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikler, İzmir’in 64 farklı noktasında 600’e yakın programla şehri bir kültür ve sanat merkezine dönüştürecek.

Konserlerden tiyatrolara, sergilerden gastronomi atölyelerine kadar uzanan zengin içeriklerle İzmir, dokuz gün boyunca adeta “yaşayan bir kültür galerisi” haline gelecek.

Etkinlikler şehrin dört bir yanına yayılıyor

Festival rotası, Alsancak’tan Bergama’ya, Bornova’dan Çeşme’ye kadar geniş bir alana yayılıyor. Her ilçede farklı sanat dallarını bir araya getiren etkinlikler, İzmir’in tarihi ve kültürel kimliğini sanatla buluşturacak.

Sergiler sanatseverlerle buluşuyor

Festival kapsamında birçok önemli sergi de sanatseverlerle buluşacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda “Hatırla! Kimsin? Bilinçaltının Karanlık Kıvrımlarında Bir Yolculuk”, “Bayrak ve Tarihin Tarifi”, “Hala Yaşıyorum” ve “Filistin Benim Vatanım” sergileri yer alacak.

Bornova Kültür Sanat Merkezi’nde “Zamanın Katmanları”, Tarihi Alsancak Tren Garı’nda ise “Toulouse-Lautrec: Belle Epoque ve Bohemya” sergisi ziyaretçilere kapılarını açacak.