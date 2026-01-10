Son Mühür - Türkiye’nin en büyük pet fuarı olma özelliğini taşıyan, 8-11 Ocak tarihleri arasında ziyarete açık olan 9. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı – Pet İzmir 2026 üçüncü gününde Gaziemir’deki fuarizmir’de devam ediyor.

Türkiye ve yurt dışından gelen sektör temsilcileri ve hayvanseverlerin yoğun ilgisiyle süren fuarda yer alan ‘Pet Cenaze Hizmetleri’ standı ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Türkiye’nin en büyük pet fuarı olma özelliğini taşıyan, beş kıtadan sektör temsilcilerini buluşturan 9. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri, Malzemeleri ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı – Pet İzmir 2026 Gaziemir’deki Fuar İzmir’de üçüncü gününde yoğun bir katılımla devam ediyor.

PET İzmir 2026 dolu dolu geçiyor

Evcil hayvan sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Pet İzmir 2026, yalnızca ürün tanıtımlarıyla değil, zengin etkinlik programıyla da ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunuyor. Dört gün boyunca devam edecek fuarda, katılımcı firmalar sunumlar, canlı uygulamalar ve bilgilendirici etkinliklerle sektör profesyonelleri ve hayvanseverlerle buluşuyor. Fuar kapsamında organik, doğal ve özel diyetlere uygun evcil hayvan mamalarının tanıtımı yapılırken, bu ürünlerin içerikleri, kullanım alanları ve faydaları hakkında detaylı bilgiler ziyaretçilerle paylaşılıyor. Günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı mama kapları, GPS tabanlı takip sistemleri ve evcil hayvan kameraları ise canlı demonstrasyonlarla tanıtılıyor. Evcil hayvan bakımına yönelik etkinlikler de fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Tüy ve deri sağlığı, hijyen ürünleri ve bakım uygulamaları üzerine hem teorik hem de uygulamalı sunumlar gerçekleştiriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen köpek eğitimlerinde temel itaat çalışmaları ve davranış sorunlarına yönelik uygulamalı anlatımlar yapılıyor. Eğitimlerin ardından düzenlenen soru-cevap bölümleriyle katılımcıların merak ettiği konulara yanıt veriliyor. Pet grooming etkinlikleri kapsamında köpek ve kedilerin tüy bakımı ve kesimi uygulamalı olarak sergilenirken, bazı stantlarda evcil hayvanların beslenmesi, bakımı ve eğitimi konularında atölye çalışmaları da düzenleniyor. Pet İzmir 2026, evcil hayvan sahipleri ile sektör profesyonellerini aynı platformda buluşturarak bilgi paylaşımını artırmayı, sektörel gelişime katkı sağlamayı ve yeni iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyor.

Pet cenaze hizmetleri !

Tralles Pet Cenaze Hizmetleri firması kurucularından Eray Erbekçi, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “13 yıldır insan üzerine cenaze hizmetlerine üzerine faaliyet gösteriyoruz. Sektörümüze Pet grubunu ekleyebileceğimizi düşündük. Cenaze ve defin organizasyonunda olması gereken ürünlerin imalatını yaptık. İlk lansmanını bu fuarda yapıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bugüne kadar vefat eden can dostlarının veteriner kliniklerinin veya herhangi bir noktadan alınıp taşınması konusunda sıkıntılar vardı. Hijyen ve sağlık kriterleri göz önüne alınmıyordu. Can dostlarının cesetleri çöp poşetleri, tıbbi atık poşetleri ile teslim ediliyordu. Bu tamamen sıkıntılı bir durum yaratıyordu. Yıllarca bize tüm varlığı ile bağlanmış bir canlıya olmaması gereken bir şey. Onların bu saygıyı hak ettiklerine inanıyoruz. Ürünlerimiz arasında ex taşıma çantaları, demonte mezarlarımız, tabularımız, mezar başı levhalarımız var. İnsanların can dostlarını defnetmeyi bilmiyor. Biz hem fiziksel hem de psikolojik anlamda çalışmalar yapıyoruz. Can dostlarını sahiplenen insanların kalbine hitap etmek için yola çıktık. Her adımı buna göre planladık. Defin için özel mezarlıklarla anlaşmalarımız var. İzmir’de ve Aydın merkezde özel mezarlarımız olacak” dedi.

Köpek koşu bandı

En çok ilgi gören standlardan biri de Köpek Koşu Bandı standı oldu. Yürüyüş yapmak istemeyen veya rehabilitasyona ihtiyacı olan köpeklere özel tasarlanmış yürüme bandı, hayvanseverlerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Hayvanseverler, stantta kurulu koşu bandına köpeklerini çıkarıp yürüyüş yapmalarını izledi. Koşu bandı hakkında bilgi veren İsmet Kapısız, projeyi ilk defa Pet İzmir 2026’da sergilediklerini, ilgilden çok memnun olduklarını söyledi.

Köpek ırk yarışmasına yoğun ilgi

Dolu dolu bir etkinlik programına sahip Pet İzmir 2026’nın üçüncü gününde en yoğun ilgi KIF Standında yaşandı. KIF Secereli Köpekler için Hakem Değerlendirmesinin yapıldığı stand önünde sıra oluşturan hayvanseverler, köpeklerinin ırk derecelendirilmesini titizlikle takip etti. Aynı alanda gerçekleşen Uluslararası Irk Standartları Yarışması da büyük ilgi gördü. Fuarın ilerleyen saatlerinden ırk şampiyonlarına ödülleri verildi. Pet Grooming Show alanında düzenlenen Olga Ostapenko’nun verdiği Temel Eğitim Masterclass Pomeranian da büyük ilgi gördü.

Evlerinde 22 kedi, 5 köpek besleyen çift fuarın ilgi odağı oldu

Kurulduğundan beri Pet İzmir fuarına katılan hayvansever Mesut (95) - Gönül Anıl (78) çifti fuarın gözdesi oldu. Evlerinde 22 kedi, 5 köpek besleyen ve 45 yıldır İzmir’de yaşayan çift, “Sokakta yaşayan 50’ye yakın can dostuna da bakıyoruz. Pet İzmir fuarını çok seviyoruz, her yıl mutlaka ziyaret ediyoruz” dedi.

PET İZMİR 2026’YA, beş kıtadan 400'ün üzerinde marka katılacak

60’tan fazla ülkeden ziyaretçi kabul etmesi planlanan, 30 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleşecek PET İzmir 2026’ya 400’ün üzerinde markanın katılımı hedefleniyor. Avrupa, Afrika ve Asya’dan katılımcıları ağırlayacak fuar, ‘Çağatay Pet Food / temizmama firmasının ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. İzmir merkezli Tema Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, KOSGEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, PETBİR - Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin destekleriyle düzenleniyor. Fuarda 15’i yabancı katılımcı olmak üzere 150’ye yakın katılımcı firma ve 400’den fazla marka yer alırken, organizasyonun hem sektör profesyonelleri hem de hayvan severler için önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

FUAR İZMİR / GAZİEMİR “Etkinlik Programı”

11 OCAK 2026 PAZAR

10:00 – 19:00 İzmir CACIB – Uluslararası Irk Standartları Yarışması

12:00 – 17:00 Arasında KIF Standında, KIF Secereli Köpekler için Hakem Değerlendirmesi

Kayıtsız Irk Köpeklerin Uzman Hakeminin Onay Vermesi Halinde KIF Kaydının Açılması

13:00 – 18:00 Arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu)

ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme

10.Pet Grooming Yarışması Programı

13:00 – 10. Pet Grooming Yarışması – Açılış

17:00 – 10. Pet Grooming Yarışması – Ödül Töreni