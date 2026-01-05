Türkiye’nin en büyük pet fuarı olma özelliğini taşıyan 9. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı – Pet İzmir 2026, 8–11 Ocak 2026 tarihleri arasında İzmir’deki “ fuarizmir ” fuar merkezinde gerçekleştirilecek.

Tema Fuarcılık tarafından her yıl İzmir’de düzenlenen 9. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı – Pet İzmir 2026, pet sektörünün en önemli küresel etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Evcil hayvanlara yönelik yeni ürünlerin, teknolojilerin ve hizmetlerin sergilendiği fuar; sektör profesyonelleri, girişimciler ve hayvanseverleri bir araya getiren uluslararası bir platform sunuyor. Sosyal ve ticari açıdan sektöre her yıl büyük katkı sağlayan Pet İzmir 2026 Fuarı , hem ulusal hem de uluslararası katılımcılar için önemli iş birliklerinin kapılarını açıyor.

Eğlenceli ve bilgi dolu bir dizi etkinlik sizleri bekliyor

Fuar kapsamında kedi ve köpek yetiştiricisi profesyonellerin ve hayvan severlerin ilgisini çekecek bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. “Ulusal Irk Standartları Yarışması”, “10. Pet Grooming Yarışması” ve “Salon Ortamında Kediler Nasıl Yıkanır?” konulu seminer bu etkinliklerden sadece birkaçını oluşturuyor.

TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Karslı, “Uluslararası Markalarla tanışmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için Pet İzmir 2026’yı ziyaret edin”

Pet İzmir 2026’nın evcil hayvan sektörünün geleceğine yön verdiğini belirten Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, “Büyüyen global pazarın merkezinde yer almak isteyen tüm firmaları bu büyük organizasyona davet ediyoruz. Siz de markanızı uluslararası arenada konumlandırmak, yeni iş fırsatları yaratmak ve sektördeki yerinizi güçlendirmek için Pet İzmir 2026 Fuarı’nda ziyaretçi olun. Bu yılın en kapsamlı evcil hayvan fuarında sizi yeni bağlantılar, yeni pazarlar ve yeni başarı hikâyeleri bekliyor” şeklinde konuştu.

60’tan fazla ülkeden 35 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Evcil hayvan maması, aksesuarları, bakım ürünleri, sağlık ekipmanları ve çeşitli hizmetlere yönelik üretim ve tedarik yapan firmalar için Pet İzmir 2026, hedef kitleye doğrudan ulaşma ve marka bilinirliğini arttırma fırsatı sunuyor. Fuar, geçtiğimiz yıllarda Cezayir’den Avustralya’ya, İngiltere’den Katar’a, ABD’den Vietnam’a kadar uzanan geniş bir coğrafyadan ziyaretçi çekerek güçlü bir uluslararası ağ oluşturmayı başardı. Bu yıl da yürütülen reklam ve pazarlama çalışmaları kapsamında 60’tan fazla ülkeden 1.200+ uluslararası ziyaretçi ve toplamda 35.000’den fazla ziyaretçi bekleniyor. Pet İzmir 2026, sektörel yenilikleri keşfetmek, yeni iş bağlantıları geliştirmek, uzman isimlerle bir araya gelmek ve küresel trendleri yakından takip etmek isteyen tüm profesyoneller için eşsiz bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

PET İzmir 2026’ya, beş kıtadan 400’ün üzerinde marka katılacak

60’tan fazla ülkeden ziyaretçi kabul etmesi planlanan, 30 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleşecek PET İzmir 2026’ya 400’ün üzerinde markanın katılımı hedefleniyor. Avrupa, Afrika ve Asya’dan katılımcıları ağırlayacak fuar, ‘Çağatay Pet Food / temizmama.com’ firmasının ana sponsorluğunda gerçekleşecek. İzmir merkezli Tema Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, KOSGEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, PETBİR - Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin destekleriyle düzenleniyor.

PET İZMİR 2026 FUARI

“Etkinlik Programı”

08 OCAK 2026 PERŞEMBE

10:00 – Pet İzmir 2026 Açılış

12:00 – Grooming Show – Olga Ostapenko – Model Dog Master Class Asian (Pet Grooming Show Alanı)

12:00 – 18:00 arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu)

ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme

14:30 – Sunum – Eliana Kim – (Pet Grooming Show Alanı)

Kıl Tipine Göre Kozmetik Ürün Seçimi, Salon Ortamında Kediler Nasıl Yıkanır?, Grooming’e Alışık Olmayan Hayvanlarla Nasıl Çalışılır?, Makine Tıraşı Sonrası Ve Keçeleşmiş Kıllarla Nasıl Çalışılır?, Kıllara Zarar Vermeden Nasıl Taranır Ve Dökülen Kıllardan Nasıl Arındırılır?, Agresif Hayvanlarla Nasıl Çalışılır Ve Bu Hayvanlarla Çalışmaya Değer mi?, Hayvan Sahipleri İle Nasıl İletişim Kurmalı?

09 OCAK 2026 CUMA

11:00 – Grooming Show – Olga Ostapenko – İleri Seviye Master Class Poodle (Pet Grooming Show Alanı)

12:00 – 19:00 İzmir CAC – Ulusal Irk Standartları Yarışması

14:00 – 18:00 Arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu)

Ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme. Kayıtsız Irk Köpeklerin

Uzman Hakeminin Onay Vermesi Halinde KIF Kaydının Açılması.

14:30 – Grooming Show – Olga Ostapenko – İleri Seviye Master Class Shih Tzu (Pet Grooming Show Alanı)

10 OCAK 2026 CUMARTESİ

10:00 – 19:00 İzmir CACIB – Uluslararası Irk Standartları Yarışması

11:00 – Grooming Show – Olga Ostapenko – Temel Eğitim Master Class Pomeranian (Pet Grooming Show Alanı)

12:00 – 17:00 arasında KIF Standında, KIF Secereli Köpekler için Hakem Değerlendirmesi.

Kayıtsız Irk Köpeklerin Uzman Hakeminin Onay Vermesi Halinde KIF kaydının açılması

12:00 – 18:00 arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu) ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme

14:30 – Grooming Show – Olga Ostapenko – Temel Eğitim Master Class Poodle (Pet Grooming Show Alanı)

11 OCAK 2026 PAZAR

10:00 – 19:00 İzmir CACIB – Uluslararası Irk Standartları Yarışması

12:00 – 17:00 Arasında KIF Standında, KIF Secereli Köpekler için Hakem Değerlendirmesi

Kayıtsız Irk Köpeklerin Uzman Hakeminin Onay Vermesi Halinde KIF Kaydının Açılması

13:00 – 18:00 Arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu)

ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme

10.Pet Grooming Yarışması Programı

13:00 – 10. Pet Grooming Yarışması – Açılış

17:00 – 10. Pet Grooming Yarışması – Ödül Töreni



