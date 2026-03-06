Son Mühür- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Dünya Kadınlar Günü kapsamında İzmir’de düzenlenen etkinlikte vakfa kayıtlı aileleri, bağışçıları ve gönüllüleri bir araya getirdi. İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda kadın dayanışması ve lösemi ile kanserle mücadele eden çocukların yaşamında annelerin üstlendiği rol öne çıkarıldı.

İlham veren deneyimler paylaşıldı

Etkinlikte milli tenisçi İpek Soylu, diyetisyen Mehlika Öktem Boz, Avrupa ve dünya şampiyonu master milli atlet Aycan Kurtcan ile araştırmacı yazar ve eğitmen Havva Çetintürk konuşmacı olarak yer aldı. Konuklar, yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları ve bu süreçlerde edindikleri deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Kadınların mücadele gücünün ve dayanışmasının önemine dikkat çekilen konuşmalarda, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Annelerin mücadelesine dikkat çekildi

Programda özellikle lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların annelerinin yaşadığı zorlu süreçlere değinildi. Bu süreçte kadınların psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesinin yalnızca aileler için değil, toplum açısından da önemli olduğu ifade edildi. Uzmanlar, dayanışma ağlarının güçlendirilmesinin hastalıkla mücadelede önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Dayanışma ağı güçlendi

Etkinlik sonunda katılımcılar konuşmacılarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Program, LÖSEV bünyesinde oluşturulan destek ve dayanışma ağının güçlenmesine katkı sağladı. Vakıf temsilcileri, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların ailelerine yönelik sosyal destek çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.