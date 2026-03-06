Son Mühür- İzmir’de faaliyet gösteren Egeden Gıda Temizlik Maddeleri Malzemeleri Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında mahkeme tarafından 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti kararı verildi.

Mahkeme, yaptığı incelemede, davacı şirket ve davacı gerçek kişi yönünden gerekli belgelerin eksiksiz sunulduğunu tespit ettiğini belirtti. Bunun üzerine, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Bornova siciline kayıtlı EGEDEN Gıda Temizlik Maddeleri Malzemeleri Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirketle bağlantılı davacı Bornova Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Osman Zeki Özkebapçı hakkında 02 Mart 2026 saat 15.00 itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri de görevlendirdi. Davacı gerçek kişi yönünden ise bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak tek komiser atadı.

Karar kapsamında davacılar hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına da hükmedildi. Konkordato sürecine ilişkin bir sonraki duruşmanın 15 Mayıs 2026 saat 11.00’de yapılacağı bildirildi. Öte yandan alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ileri sürebilecekleri ve bu kapsamda konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.