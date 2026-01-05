Son Mühür/ Osman Günden - İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan bütüncül uygulamalarıyla kent genelinde önemli sonuçlar elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda sokak hayvanlarının sağlığı, sahipsiz hayvan popülasyonunun bilimsel yöntemlerle yönetilmesi ve yaban hayatının korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttü. “Tek Sağlık” modeli doğrultusunda hayata geçirilen projelerle, kent genelinde daha güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması hedeflendi.

Bir yılda 86 bin tedavi, 13 bin kısırlaştırma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle kurulan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, tüm ilçeleri kapsayan eylem planını uygulamaya aldı. “Sahipsiz Köpek Popülasyonu Nüfus Yönetimi Eylem Planı” kapsamında yeni doğal yaşam alanları oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Belediyeye bağlı üç bakımevi ile hastane ve klinik birimlerinde yıl boyunca 86 bin 282 sahipsiz hayvanın muayene ve tedavisi yapıldı. Nüfus kontrolü çalışmaları kapsamında 13 bin 633 kedi ve köpek kısırlaştırılarak rehabilite edildi. Bu çalışmalar sonucunda sahipsiz köpeklerde yüzde 70 kısırlaştırma oranına ulaşıldı.

Gönüllülerle iş birliği içinde hizmet veren iki mobil kedi kısırlaştırma aracıyla 2025 yılı boyunca 4 bin 265 kedi kısırlaştırıldı. Koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında ise 51 bin 711 hayvana aşılama ve paraziter tedavi uygulandı.

Sahiplendirmede dikkat çeken artış

Belediye tarafından “Patili Kentimiz” markasıyla yürütülen sahiplendirme kampanyaları da olumlu sonuçlar verdi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan sahiplendirilebilir hayvan ilanlarıyla bugüne kadar bin 760 can dost yeni yuvalarına kavuştu. Yurttaşların bakım evlerini ziyaret ederek sahiplenmeye teşvik edilmesi, sahiplendirme sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak öne çıktı.

Yaban hayvanlarına şifa

Doğal Yaşam Parkı bünyesinde yaralı yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları da sürdürüldü. Bugüne kadar 874 yaralı yaban hayvanı tedavi edilerek yeniden doğaya kazandırıldı. Parkta bulunan 136 türden bin 625 hayvanın da rutin sağlık kontrolleri ve tedavileri yapıldı. Akdeniz foku, caretta caretta, kızıl geyik ve flamingo gibi koruma altındaki türler için özel bakım ve tedavi süreçleri yürütüldü.

Mama üretiminde 74 tonluk katkı

Mama Üretim Tesisi’nde 2025 yılı boyunca 74 ton hayvan maması üretildi. Pet Mama Döngüsel Ağı Projesi kapsamında otellerden toplanan gıda artıklarının mama üretiminde değerlendirilmesi sağlandı. Bu uygulamayla hem sahipsiz hayvanlara sürdürülebilir beslenme desteği sunuldu hem de sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

2026 hedefleri açıklandı

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, 2026 yılına ilişkin hedefleri de paylaştı. Mevcut 3 bin kapasiteli sahipli hayvan mezarlığının dolması nedeniyle yeni bir alan tahsis edildiğini belirten Özdemir, Dikili, Kiraz ve Gaziemir’de yeni doğal yaşam alanları oluşturulacağını söyledi. Dikili’de tesisin ihale aşamasına geldiği, Kiraz’daki bakım evinin genişletilerek doğal yaşam alanına dönüştürüleceği, Gaziemir’de ise tahsis edilen alanda çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Özdemir, 2026 yılında hizmet kapasitesinin artırılmasının, en az 2 bin hayvanın sahiplendirilmesinin, 100 ton mama üretiminin ve 200’den fazla farkındalık etkinliğinin hedeflendiğini kaydetti.