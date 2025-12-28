Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaza yaptığı halde trafikte ilerlediği ihbarı yapılan sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Alkollü olmadığını iddia eden sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Edinilen bilgiye göre, Ahievran Mahallesi’nde vatandaşlar R.C.A. yönetimindeki 06 DZB 01 plakalı hafif ticari aracın refüje ve direklere çarparak, ilerlediğini iddia ederek ihbarda bulundu.

Araç çekiciyle otoparka kaldırıldı

İhbar polis ekipleri tarafından değerlendiren ekipler, R.C.A.’yı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçta herhangi bir suç unsuru bulunmazken, Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından R.C.A.’ya alkol testi yapılmak istendi.

R.C.A. alkollü olmadığını iddia ederek, alkolmetreyi üflemedi. R.C.A.’ya alkol testini reddettiği ve trafiğin ilgili kurallarını ihlal ettiği için toplamda 30 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. İşlemlerin ardından R.C.A.’ya ait hafif ticari araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.