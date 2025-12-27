Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Valilikten kaza açıklaması

İstanbul Valiliğinden Esenyurt’taki servis minibüsü kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.