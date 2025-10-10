Peru Kongresi, Devlet Başkanı Dima Boluarte’yi “ahlaki yetersizlik” gerekçesiyle görevden aldı. Oylamadan saatler sonra Kongre Başkanı Jose Jeri, ülkenin yeni Devlet Başkanı olarak yemin etti.

Kongre’den tarihi karar

Peru’da siyasi kriz giderek derinleşti. Peru Kongresi, 124 milletvekilinin oyuyla Devlet Başkanı Dima Boluarte’yi “ahlaki yetersizlik” gerekçesiyle görevden aldı. Gece saatlerinde yapılan oylamanın ardından kısa süre içinde Kongre Başkanı Jose Jeri, ülkenin yeni Devlet Başkanı olarak göreve getirildi.

Jose Jeri yemin ederek göreve başladı

Boluarte’nin görevden alınmasının ardından hızlı bir süreç yaşandı. Jose Jeri, yemin ederek Peru’nun 2016 yılından bu yana yedinci Devlet Başkanı oldu.

Kongrede yaptığı ilk konuşmada ülkedeki artan güvensizliğe dikkat çeken Jeri, Boluarte dönemine yönelik en büyük eleştirilerden birine de değindi. Yeni Devlet Başkanı, sert bir mesaj vererek şunları söyledi: “Asıl düşmanımız sokaklardaki suç çeteleridir. Suça karşı savaş açmalıyız.”

Peru’da istikrarsızlık yeniden gündemde

Peru, son yıllarda sık sık yaşanan siyasi krizlerle gündeme gelmişti. Jose Jeri’nin göreve gelmesiyle birlikte ülkede yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, Boluarte’nin görevden alınması ülkedeki siyasi istikrarsızlığı daha da derinleştirebilir.