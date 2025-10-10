Son Mühür- Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre Kremlin danışmanı Yuri Ushakov, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü adaylığını destekleyeceğini söyledi.

Rusya lideri Putin daha önce yaptığı açıklamalarda, Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı minnettar olduğunu dile getirmişti.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de, Ukrayna'da ateşkesi sağlamayı başarırsa Kiev'in Trump'ı açıkça arzuladığı Nobel Ödülü'ne aday göstereceğini söylemişti.



Trump'a destek çoğalıyor...



Trump'ı daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rwanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen Trump'ın Nobel Barış ödülü alması gerektiğini savunmuştu.