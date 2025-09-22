Son Mühür- İçişleri Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulan Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermek üzere adliyeye geldi. Karaca, yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Bakanlık’tan suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, şarkıcının yazdığı “Perperişan” adlı şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

“Şarkıda müstehcenlik amacı yok”

Savcılıkta ifadesini veren Karaca, söz konusu şarkının kendisine ait olduğunu ve yayınlanmasının kendi rızasıyla gerçekleştiğini söyledi. Karaca, şarkının sözlerinde müstehcenlik amacı bulunmadığını belirterek, şarkıyı yalnızca 8 Eylül 2025 tarihinde seslendirdiğini, sonrasında konserlerinde yer vermediğini aktardı.

Karaca ifadesinde ayrıca, şarkının bir Fransız grup tarafından albümlerinde kullanılmak üzere talep edildiğini ve şarkıyı özel bir amaç gütmeden yazdığını ifade etti.

“Müziğim insanları negatif yönlendirmek için değil”

Mabel Matiz, müziğinin amacının insanları tetiklemek veya negatif etki yaratmak olmadığını vurguladı. Şarkının sözlerindeki bazı ifadelerin yanlış anlaşılabileceğini belirten Karaca, sözleri özgün anlamıyla açıklayarak şunları söyledi:

“Cici Toybebe” ifadesi, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan daha ham bir anlam taşır.

“Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine” sözleri ise “evine haber yollamak” anlamında kullanılmıştır.

Karaca, şarkının 1,5 yıl önce kaydedildiğini ve binlerce kişi tarafından dinlendiğini, sözlerin olumsuz etkisini öngöremediğini dile getirdi. Yayınlanmadan önce dinleyenlerden bu yönde bir uyarı alsaydı şarkıyı kaldıracağını söyledi.

Hassasiyet ve önlem

Karaca, eserlerinde negatif etki yaratabilecek sözler üzerinde gerekli özeni gösterdiğini, gerektiğinde değişiklikler yaptığını belirtti. Örnek olarak “Dam Üstüne Çul Serer” türküsündeki sözlerin konserlerde farklı şekilde seslendirildiğini aktardı.

Son olarak, Karaca pişman olduğunu ifade ederken, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.