Son Mühür- Ünlü şarkıcı Cem Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda Gazze’de yaşanan saldırılar karşısında dünyanın sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

“İlk kez bir şey hakkında bu kadar ümitsizim” diyerek sözlerine başlayan sanatçı, bu tavrı nedeniyle kısa sürede gündem oldu.

“Ümitsizim ama susmayacağım”

Adrian, paylaşımında her zamankinden farklı bir duyguyla yazdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk kez bir şey hakkında bu kadar ümitsizim. Ancak artık bir şeyi değiştirir diye değil, sadece üzüntü, keder ve öfkem için yazıyorum. Susmayacağım.”

“Medeniyete zerre inancım kalmadı”

Sanatçı, insanlığın geldiği noktayı sorgulayan sözleriyle dikkat çekti. “Benim medeniyete zerre inancım kalmadı. Biz insanlık hiçbir yere varamamışız…

Hiçbir şey olamamışız. Filistin’de olanları görmezden, duymazdan gelen ve durdurmayan dünya, insanlık…” ifadelerini kullandı.

“Büyük devletler yalnızca çıkarlarına göre medeniler”

Cem Adrian, paylaşımında devletlerin tavrını da eleştirdi: “Marsa gitsek ne olur, büyük bilim devrimleri yapsak ne olur. Anladık ki büyük devletler de sadece işlerine gelen konularda medeniler.

Çok güvendiğimiz insan hakları denilen şey ise çıkarlar söz konusu olduğunda görmezden gelinebilecek bir safsatadan ibaretmiş.”

“2025 yılında dünyanın ortasında bir soykırım”

Sanatçı, sözlerini sert bir ifadeyle noktaladı: “Din kardeşliğinden bahsetmiyorum bile! 2025 yılında dünyanın ortasında bir SOYKIRIM… Aleni ve açık. Bu kadar bence. Medeniyet son perde.”

