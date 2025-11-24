Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), barok dönemin en etkileyici dini eserlerinden biri kabul edilen G. B. Pergolesi’nin Stabat Materini 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.

İki kadın sesi için yazılmış dramatik yapı

İçsel yoğunluğu ve iki kadın sesi üzerine kurulmuş dramatik kurgusuyla öne çıkan eser, Orkestra Şefi Gökmen Fahlioğulları yönetiminde seslendirilecek. Konserde soprano partisini Ayşe Beril El, mezzo soprano partisini Başak Karataş yorumlayacak.

İZDOB Orkestrası sahnede

Konserde İZDOB Orkestrası’nda yer alacak isimler şöyle:

Birinci kemanlar: Çağatay Seçkin, Kaan Can Güleç, Ece Abana

İkinci kemanlar: Fuat Efendiev, Franzisca Gula, İluna Su Pınar

Viyolalar: Cihan Zabunoğlu, Fulya Tokat

Viyolonseller: Lale Efendiev, Pelin Odabaşı

Klavsen: Ahmet Sait Karabulut

Barok repertuvarın en çok seslendirilen eserlerinden

Genç yaşta hayatını kaybeden Pergolesi’nin 1736’da tamamladığı son eserlerden biri olan Stabat Mater, anne ile evlat arasındaki evrensel acıyı işleyen yapısıyla barok müzik repertuvarının en sık seslendirilen kompozisyonları arasında yer alıyor.

Biletler satışta

Konser biletleri Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve biletinial.com’dan satın alınabiliyor. İZDOB’un etkinlik takvimi ve eserlere ilişkin bilgilere operabale.gov.tr adresi ile kurumun sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.