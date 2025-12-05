TFF 3'üncü Lig’de zor günler geçiren Altay’da Başkan Sinan Kanlı’nın istifası, kulüpte uzun süredir devam eden yönetim krizini yeniden gündeme taşıdı.

Siyah-beyazlı yönetim, 19–26 Aralık tarihleri arasında olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verirken, seçilecek yönetim son 7 ayda göreve gelecek 3’üncü yönetim olacak.

7 ayda üçüncü başkan değişimi

Altay’da çalkantılı süreç 28 Mayıs’ta Yüksel Gürüz’ün başkanlığa seçilmesiyle başlamış, Kanlı’nın organize ettiği imza kampanyası sonrası Gürüz kongre kararı almak zorunda kalmıştı.

Görev süresi 3 ayı bile bulmayan Gürüz’ün ardından 23 Ağustos’ta yapılan seçimle koltuğa oturan Sinan Kanlı da uzun süre kalamayarak istifa etti.

FIFA dosyaları ve bahis soruşturması yönetimi çıkmaza sürükledi

Kulübü mali ve sportif açıdan zorlayan sürecin temelinde, yıllardır devam eden FIFA dosyaları ve son olarak bahis soruşturmasında 8 futbolcuya ceza çıkması yer alıyor. Üst üste gelen darbeler Altay yönetimini köşeye sıkıştırdı ve Kanlı yönetimi istifayı tercih etti.

“Bir kuruş alacağım yok” açıklamasıyla veda etti

Sinan Kanlı, ayrılık kararını duyururken dikkat çeken bir açıklama yaptı: “Altay’dan bir kuruş alacağım yoktur. Harcadığım her kuruşu örnek olması adına bağışlıyorum.”

Kanlı ayrıca yatırımcı görüşmelerinin sürdüğünü belirtti ve kulübün doğru bir başkana devredilmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini söyledi.

Kanlı’nın yasal olarak başkan olamaması nedeniyle, resmi kayıtlarda ağabeyi Hüseyin Kanlı’nın başkan olarak yer aldığı bilgisi de yeniden gündeme geldi.

Altay kritik maçta Eskişehir Anadoluspor’u ağırlıyor

Sportif tablo da yönetim kadar sıkıntılı. Geçen hafta deplasmanda Alanya 1221’e 1-0 mağlup olan Altay, üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

İzmir temsilcisi yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda, saat 17.00’de başlayacak mücadelede Eskişehir Anadoluspor’u konuk edecek. Maçı hakem Asen Albayrak yönetecek.

Kümede kalma hattından çıkmak için galibiyet şart

Lig’de 6 puanla 15’inci sırada bulunan Altay, 12 puanlı rakibini yenerek hem moral bulmayı hem de sezonun ikinci, iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

4 yıldır devam eden transfer yasağı yüzünden kadrosunu güçlendiremeyen siyah-beyazlılar, 2022’de Süper Lig’den düştükten sonra 2024’te 1’inci Lig’e, 2025’te ise 2’nci Lig’e veda ederek amatör lige kadar gerilemenin eşiğine geldi.

Kongre, yatırımcı arayışı ve hayatta kalma mücadelesi

Siyah-beyazlı kulüp, hem yönetim belirsizliği hem de sportif krizle aynı anda mücadele ediyor. Olağanüstü genel kurul öncesi en kritik konu ise sürdürülen yatırımcı görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı olacak.

Altay, hem finansal anlamda nefes alabilmek hem de ligde tutunabilmek için bu süreçte doğru adımları atmak zorunda.