Son Mühür- İzmir’in Menderes ilçesinde, Menderes–Gümüldür yolu üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazası bölgede büyük bir krize yol açtı.

İlk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yol trafiğe tamamen kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri ise çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Yol güvenlik nedeniyle kapatıldı

Kaza nedeniyle Menderes–Gümüldür yolunda ulaşım durma noktasına geldi. Bölge, hem can güvenliği hem de incelemelerin sağlıklı yürütülebilmesi için geçici olarak trafiğe kapatıldı. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi istendi.

Yolun açılması için çalışmalar sürüyor

Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri devam ederken, yolun yeniden trafiğe açılması için temizlik ve güvenlik çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, yolun kontrollü şekilde en kısa sürede ulaşıma açılacağını bildirdi.