Ege Bölgesi'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Batıçim Batı Anadolu Çimento A.Ş., İzmir'in Aliağa ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı stratejik çimento öğütme ve paketleme tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayını aldı. Yıllık toplam 3,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olacak bu yatırımın, grubun uluslararası pazarlardaki ihracat hacmini kayda değer ölçüde artırması ve Ege Bölgesi'ni ihracata entegre en güçlü üretim merkezlerinden biri haline getirmesi bekleniyor. Tesisin limana yakın konumu sayesinde lojistik maliyetlerinin optimize edilmesi ve nakliye süreçlerinin hızlanması hedefleniyor. Projenin ilk fazının yıllık 1 milyon 750 bin ton kapasiteyle devreye alınması planlanıyor.

İhracat kapasitesi artıyor: Liman içinde üretim modeli

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun amiral gemisi olan Batıçim, bu genişleme hamlesiyle sektördeki rekabet gücünü maksimize etmeyi ve özellikle ihracat odaklı büyüme stratejisini pekiştirmeyi amaçlıyor. Tesisin, 'Limanın içinde üretim' modeliyle çalışacak olması, lojistik masraflarını ciddi oranda düşürerek ihracat pazarlarında şirketin rekabetçi konumunu güçlendirecek. Grup, bu sayede 20'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği mevcut ihracatını; ABD, Kanada, Güney Avrupa ve Akdeniz havzası gibi stratejik ve büyük pazarlara daha hızlı ve maliyet-etkin bir şekilde ulaştırma imkanı bulacak.

Bu stratejik adımla birlikte Batıçim'in çimento satış hacminin 4,9 milyon tona ulaşması ve ihracat payının orta vadede yüzde 45-50 bandına yükseltilmesi öngörülüyor. Projenin, bölge ekonomisine istihdam artışı, tedarik zincirinde genişleme ve sürdürülebilir üretime katkı gibi çok yönlü faydalar sunması hedefleniyor. Tesisin 2027-2028 döneminde faaliyete geçirilmesi amaçlanıyor.

Lojistik optimizasyon ve gelecek vizyonu

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı Caner Türkyener, yatırımı grubun gelecek hedefleri açısından stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Türkyener, "Aliağa tesisi yatırımımız, hem çimento sektöründeki yeni dinamiklere cevap veriyor hem de grubumuzun uzun vadeli büyüme vizyonunu destekliyor. Çimento gibi lojistik maliyetlerin belirleyici olduğu bir üründe, hammadde tedarikinden ihracata kadar tüm zincirin optimize edilmesi hayati önem taşıyor," dedi.

Türkyener, tesisin limana doğrudan erişimi, güçlü sanayi altyapısı ve ihracat odaklı stratejik konumu sayesinde kendilerine çok önemli bir rekabet avantajı sağlayacağını belirtti. Lojistik optimizasyonu aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunacak. Bu dev yatırımın, Batıçim'in sektör liderleri arasındaki yerini sağlamlaştırmasına ve ülke ekonomisinin ihracat hedeflerine katkısına büyük destek vermesi bekleniyor.

Proje iki aşamada gerçekleşecek

Yapılan teknik açıklamaya göre, Aliağa-Nemrut bölgesinde planlanan bu kapasite artışı, topluluğun stratejik dönüşüm ve uzun vadeli büyüme planının ana eksenini oluşturuyor. İki aşamalı olarak planlanan değirmen yatırımı, ilk aşamada yaklaşık 2 milyon ton kapasite ile, tamamının devreye girmesiyle ise toplamda yıllık 3,5 milyon ton kapasiteyle üretime başlayacak. Mevcutta 5,8 milyon ton olan toplam üretim kapasitesini yatırımın bitimiyle yaklaşık yüzde 60 oranında artıracak şirketler topluluğu, bu sayede lojistik maliyetlerini düşürürken sevkiyat hızını ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü artırmış olacak.