Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan TSD İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, engelli hakları ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

İlkay Çiçek başkana teşekkürler...

3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili basın toplantısı düzenlediklerini ifade eden Başkan Metin Çınar, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e engelliler için yaptıkları çalışmalarla ilgili teşekkür etti

"Menderes'de Rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek anısına açılan Engelli Çocuklar Mola Evi çok önemli... Çocukların orada eğitimi saplanırken annelere de dinlenme imkanı sunulacak.Tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz"

Engelsiz Türkiye mümkün...

Engelliler için çalışmalar yapılıyor ama eksikler çok. Bankaya giremiyoruz. Lokantada yemek yiyemiyorum. Bankamatikten de para çekilemiyor. Bu konuda Başkan Çınar şunları söyledi.

" Türkiye'de 2005 yılında 5378 sayılı kanun çıkarıldı. Yedi yılda engelsiz olması gerekiyordu. 2012 yılında ötelendi. Mış gibi yapılıyor. 35 cm kaldırım taşı var. Standart 15 cm olmalı... Rana eğimleri yok. Engelliler ev hapsinde kalıyor. Çoğu tesiste engelli tuvaleti yok. Apartmanlara giriş sıkıntılı... "

Tekerlekli sandalye kişiye özel...

"Her hasta aynı tekerlekli sandalyeyi kullanamıyor. Özel sandalyeler gerek. Her hastanı farklı... Yanlış sandalye sağlığını bozabiliyor. Bazı parçaları gümrüğe tabii olduğu için çok pahalı örneğin 35 bin lira olan sandalyenin çabuk bozulabilen Joistiği 10 bin liradan satılıyor. Yedek parçalar gümrük ten muaf olmalı... "

Eğitim şart...

"Okullar engelli bireye uygun olmalı... En basit erkekler, kızlar ve engelliler tuvaleti var. Engellilik bir cinsiyet farkı değil. Erkek tuvaletinde erkek öğrenci için engelli tuvaleti olmalı, kız engelli öğrenciler için kızlar tuvaleti içinde... Sınıflarda buna uygun düzenlenmesi gerek. Engelli öğretmenler içinde öyle olmalı, örneğin görme Engelli öğretmenler için müfredat braille alfabesi ile de yazılmalı... Hissedilebilir zeminde yok! "

Spor önemli...

Ampute takımının futbol başarısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Basketbol başarıları Engelli çocuklara umut oluyor. Başkan Metin Çınar,

"Engelli takımları çok önemli, spor Engelli bireyi hayata bağlıyor. İzmir'de bu konuda belediye spor takımı var. Engelli Spor Merkezleri açımalı... Kültürpark gibi herkesin ulaşabileceği bir yerde olursa daha iyi olur. İstihdamda zorlanan tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelliler spor ve sanatta kendini geliştiriyor. " dedi.

Sömürü dernekleri var!

İzmir'de 250 Engelli dernek var. Bazıları engelliler üzerinden para kazanıyor. Duygu sömürüsü yapıyor. Vatandaşlar dikkatli olmalı...