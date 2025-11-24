Son Mühür/ Merve Turan - Menderes Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak düzenlediği Bergama Gezisi, hafta sonunda öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Doğal ve tarihi güzelliklerin ziyaret edildiği program boyunca öğretmenler hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Yolculuk, şarkılar ve keyifli anlarla renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretmenlerden Başkan Çiçek’e teşekkür

Gezi boyunca misafirperverlikten memnun kalan öğretmenler, Menderes Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı İlkay Çiçeke teşekkür etti. Etkinliğin öğretmenlere moral ve motivasyon sağladığı vurgulandı.

Başkan Çiçek: “Öğretmenlerimizin yüzündeki gülümseme her şeye değer”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, geziye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenlerimize farklı ve anlamlı bir hediye sunmak istedik. Onları bu geziyle mutlu edebilmek bizler için büyük bir mutluluk. Hayatımıza ışık olan öğretmenlerimizin yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”