Son Mühür- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolandırıcılık vakalarına karşı kredi kartı kullanıcılarını korumayı hedefleyen yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Düzenleme, mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemlere karşı güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Kartlı harcamalar dolandırıcıların hedefinde

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle nakit kullanımının azalması, kartlı ödemelerdeki artışla birlikte dolandırıcıların ilgisini bu alana yöneltti. Özellikle internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları son dönemde hızla yükseldi.

Gece saatlerinde artan risk

Bankaların kredi kartı limitlerini art arda yükseltmesi, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Limitleri yüksek ve aktif kartlar, özellikle kullanıcıların uyuduğu gece saatlerinde hedef alınıyor. Bu sırada müşteriler güvenlik uyarılarını fark etmeden sabaha kadar işlemlere engel olamıyor; dolayısıyla dolandırıcılık çoğu zaman ancak iş işten geçtikten sonra ortaya çıkıyor.

Nakit avans işlemlerine yeni düzenleme

Sözcü’nün haberine göre BDDK, bu tür dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla bankalara yeni bir talimat gönderdi. Buna göre, kredi kartından nakit avans çekimlerine saat sınırlaması getirildi.

Artık kullanıcılar, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında nakit çekmek istediklerinde işlemi yalnızca çipli kimlik kartı ve NFC özelliğine sahip telefonları üzerinden fiziksel onay vererek gerçekleştirebilecek. NFC özelliği olmayan telefon ya da çipli kimlik kartı bulunmayan kullanıcılar, bu saatler arasında nakit avans çekemeyecek.