Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalonya ile Filistin milli takımları arasında 18 Kasım Salı günü oynanacak dayanışma maçı öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. 54 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adam, Katalonya’nın başkenti Barselona’daki Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek karşılaşmanın yalnızca bir spor müsabakası değil, Gazze’de öldürülen 400’den fazla Filistinli sporcu için bir dayanışma çağrısı olduğunu söyledi.

Guardiola: “Barselona barışın şehridir”

Mesajında “Barış şehri Barselona” vurgusu yapan Guardiola, şu ifadeleri kullandı: “Bu maç bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım.”

Guardiola’nın çağrısı İspanya ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Filistin iki dayanışma maçına çıkacak

Filistin Milli Takımı, dayanışma amacıyla düzenlenen iki özel karşılaşmaya çıkacak:

- Bask Milli Takımı – San Mamés Stadı

- 18 Kasım Salı: Katalonya Milli Takımı – Barselona Olimpiyat Stadı

Bu maçların, Filistinli sporculara destek ve barış mesajı açısından sembolik bir önem taşıdığı ifade ediliyor.