Son Mühür - Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Konyaspor’u 4-0 mağlup ettiği maçta oyundan çıkan Jhon Duran’ın durumu, karşılaşma sonrası gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Kolombiyalı futbolcunun oyundan alınmasının nedeni performans değil, ayağında hissettiği ciddi ağrıydı.

Haberde aktarılan bilgilere göre, Jhon Duran yakın zamanda ayağında bir kesik geçirdi. Maç sırasında bu bölgedeki yara yeniden zorlandı ve futbolcu ciddi ağrı hissetmeye başladı. Ağrının artması üzerine teknik heyet, oyuncunun sağlığını riske atmamak için değişiklik yapma kararı aldı. Duran’ın oyuna devam etmek istemesine rağmen, ayağındaki yaranın şiddetli ağrıya yol açtığı ve performansını etkilediği bildirildi. Bu nedenle Kolombiyalı futbolcu, Konyaspor maçını tamamlayamadı.