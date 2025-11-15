Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda takımın oldukça istekli olduğu gözlendi.

8’e 2 pas çalışmasıyla yoğun tempo

İdman, topla ısınma egzersizleriyle başladı. Daha sonra oyuncular iki gruba ayrılarak 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın hazırlıkları, topa sahip olma oyunu ile devam etti.

Çift kale maçla tamamlandı

Antrenmanın son bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular çift kale maç yaparak taktik varyasyonlar üzerinde durdu. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip etti.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. Gençlerbirliği karşısında Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.