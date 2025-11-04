Son Mühür- 37 yaşındaki oyuncu, People’a yaptığı açıklamada bu unvanın kendisi için şaşırtıcı ama gurur verici olduğunu dile getirdi. Bailey, “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor” ifadelerini kullandı. Oyuncunun içten açıklamaları, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sosyal medyada coşku yarattı

People dergisinin duyurusunun ardından, Bailey’nin hayranları sosyal medyada adeta seferber oldu. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan gönderilerde, oyuncunun “karizması ve samimiyeti” öne çıkarıldı.

Açık kimliğiyle fark yarattı

Jonathan Bailey, bir süre önce eşcinsel olduğunu açıklamış ve bu açıklamasıyla hem hayranlarının hem de meslektaşlarının takdirini toplamıştı. Oyuncu, Yaşayan En Seksi Erkek seçilmesiyle birlikte bu unvanı kazanan ilk açıkça eşcinsel erkek olarak tarihe geçti.

Kariyerinde yeni bir dönüm noktası

Bailey, son yıllarda Netflix dizisi Bridgerton ile uluslararası ün kazandı. Yakında gösterime girecek olan müzikal film Wicked’deki performansıyla da şimdiden merak uyandıran oyuncu, hem yeteneği hem de duruşuyla sektörün en dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor.