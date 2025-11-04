Son Mühür- Gold Film imzalı, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide önemli ayrılıklar yaşanıyor. Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu Kızılcık Şerbetinde, başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu diziden ayrılma kararı aldı.

Türkoğlu’nun canlandırdığı “Doğa” karakterinin yanı sıra, Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Ece İrtem (Işıl) ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Firaz) da diziye veda edecek. Bu ayrılıklarla birlikte dizide hikâye akışının önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

Yeni isim kadroya katılıyor

Tüm bu ayrılıkların ardından diziye güçlü bir oyuncunun dahil olacağı bilgisi geldi. Gazeteci Oya Doğan’ın haberine göre başarılı oyuncu Özge Borak, Kızılcık Şerbeti ekibine katıldı. Borak’ın, Ünal ailesine yeni bir karakter olarak dahil olacağı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi büyük yenilenme

Reyting rekortmeni dizi, oyuncu kadrosundaki bu değişikliklerle birlikte yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme alacağı yeni hikâyenin, seyirciler tarafından merakla beklenen yeni döneme yön vereceği konuşuluyor.