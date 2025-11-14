Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bunu yapay zekaya sorun" açıklamasına yanıt verdi. Cin, "Bazıları yapay zekâya soradursun, biz 6 buçuk yılda 60 kilometre yeni yol inşa ederek Pendik’te trafiği önemli ölçüde rahatlattık" ifadelerini kullandı.

60 kilometrelik yeni yol ağıyla trafik azaldı

Başkan Cin’in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Pendik’teki son ulaşım yatırımları gündeme geldi. Özellikle Pendik ile Kartal arasındaki trafiği rahatlatan Orman Yolu 1. ve 2. Etap projeleri, araç yoğunluğunu gözle görülür şekilde düşürdü.

Yeni bağlantı yolları, kavşak düzenlemeleri ve mahalle içi ulaşım koridorlarıyla birlikte ilçede toplam 60 kilometrelik yol ağı hayata geçirildi. Bu yatırımlar, Pendik’in trafik yükünü ciddi ölçüde hafifletti.

Google Maps verileri yatırımı doğruluyor

Yapılan yol çalışmaları sadece sahada değil, dijital haritalarda da kendini gösterdi. Google Maps üzerinden yıllara göre yapılan karşılaştırmalar, Pendik’te açılan yeni yolların trafik akışını hızlandırdığını ve yoğunluk yaşanan bölgelerde iyileşmeler sağlandığını ortaya koydu.