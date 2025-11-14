İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybetti. Üç kişinin ölümüyle ilgili kesin nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’nda yürütülen incelemelerin ardından cenazelerin ön otopsi raporları tamamlandı.

Çocukların ön otopsi bulguları: Harici travma izine rastlanmadı

Hayatını kaybeden iki çocukla ilgili hazırlanan ön raporda, Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in dış muayenelerinde ölüme yol açacak herhangi bir harici travmatik lezyon (dış darbe izi) tespit edilmediği belirtildi. Raporda ayrıca, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişlemesi sonucu bölgeye kan akışının artması) dışında belirgin bir patolojik bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Bu bulgular, dışarıdan gelen bir darbe veya yaralanmanın ölüme neden olmadığını gösteriyor.

Anne Çiğdem Böcek’in mide ve bağırsak bulguları

Anne Çiğdem Böcek’e ait ön otopside de dış muayenede herhangi bir travmatik lezyon bulunmadığı görüldü. Ancak, annenin midesinde yaygın submukozal kanamalar ve yer yer noktasal ülsere alanlar (küçük ülserleşmiş bölgeler) tespit edildiği ifade edildi. Bağırsaklarda ise normal sindirim içeriği dışında belirgin bir patolojik bulguya rastlanmadı.

Kesin ölüm nedeni laboratuvar analizi sonucunda belirlenecek

Adli Tıp Kurumu yetkilileri tarafından yapılan işlemler sırasında, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazelerden gerekli laboratuvar analizleri için çeşitli örnekler alındı. Özellikle mide ve bağırsak içeriklerinin, soğuk zincir kuralına uygun şekilde paketlenerek incelenmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına sevk edildiği belirtildi. Alınan bu örneklerin detaylı kimyasal ve toksikolojik analizlerinin ardından, trajik ölümlere neden olan etkenin netleştirileceği ve ölüm sebeplerinin kesin olarak belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma derinlemesine devam ediyor.