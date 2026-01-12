Son Mühür- Modern ilişkilerin “kusursuz vitrinine” cesur bir ayna tutan “Kaç Para Bi Fön?”, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Orbit Production House yapımı olan oyun, 21 Ocak 2026’da DasDas’ta prömiyer yaparak perdelerini ilk kez açacak.

Başrollerini Pelin Karahan ve Tuna Kırlı’nın paylaştığı yapım, hem güldüren hem de düşündüren hikayesiyle şimdiden sezonun en merak edilen projeleri arasında gösteriliyor.

Pelin Karahan’dan sahnede iddialı dönüş

Ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan, “Kaç Para Bi Fön?” ile tiyatro sahnesine kariyerinin en iddialı performanslarından biriyle adım atıyor.

Karahan’a, oyunun yazarı ve yönetmeni olan usta tiyatrocu Tuna Kırlı eşlik ediyor. İkili, sahnede modern bir çiftin iç dünyasına ışık tutuyor.

Bir fön bozuluyor, tüm dengeler değişiyor

Oyunda Karahan’ın hayat verdiği Fero, duygularının peşinden sürüklenen bir karakter olarak izleyici karşısına çıkarken; Kırlı’nın canlandırdığı Can ise mantığın güvenli alanına sığınan bir figür olarak öne çıkıyor.

Şık kıyafetlerle bir düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini kilitli bir evde bulan çiftin, tek bir “bozulan fön”le başlayan hikayesi kısa sürede tüm dengeleri altüst ediyor.

10 yıllık ilişkinin suskun gerçekleri sahnede

Kapının kapalı, telefonların şarjsız olduğu bu zorunlu yalnızlıkta Fero ve Can, 10 yıllık ilişkilerinin bastırılmış gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Söylenmeyen cümleler, ertelenen sorunlar ve gizlenen duygular bir bir ortaya dökülüyor.

Modern ilişkilerin vitrini komediyle yıkılıyor

Sabah kahvesi ritüellerinden spor salonu alışkanlıklarına, kişisel bakım takıntılarından ezberlenmiş terapi cümlelerine uzanan oyun; modern ilişkilerin “kusursuz görünme” çabasını yüksek tempolu ve zekice kurgulanmış bir komedi diliyle ele alıyor. Seyirciyi hem güldüren hem de düşündüren yapım, günümüz ilişkilerine samimi bir ayna tutuyor.

“Kaç Para Bi Fön?” turne takvimi açıklandı

Oyunun prömiyerinin ardından birçok şehirde izleyiciyle buluşacağı turne programı da netleşti:

21 Ocak 2026 Çarşamba – DasDas | İstanbul (Prömiyer)

29 Ocak 2026 Perşembe – Trump Sahne | İstanbul

30 Ocak 2026 Cuma – Baba Sahne | İstanbul

4 Şubat 2026 Çarşamba – Kadıköy Eğitim Sahnesi | İstanbul

8 Şubat 2026 Pazar – Moi Sahne | İstanbul

10 Şubat 2026 Salı – Fişekhane | İstanbul

22 Şubat 2026 Pazar – MEB Şura Salonu | Ankara

27 Şubat 2026 Cuma – İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi | İstanbul

5 Mart 2026 Perşembe – Babo Sahne | Bursa

10 Mart 2026 Salı – İstinyeArt | İzmir

28 Mart 2026 Cumartesi – Kocaeli Marmara Koleji | Kocaeli

2 Nisan 2026 Perşembe – Türkan Şoray Kültür Merkezi | Antalya