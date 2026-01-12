Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, kent genelinde uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde düzenlenen baskınlarda, bazı işletmeler mercek altına alındı.

Altı işletmeye eş zamanlı baskın

Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, farklı ilçelerde faaliyet gösteren 6 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu işletmelerden birinde yapılan arama ve el koyma işlemleri sırasında, suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda materyal tespit edildi.

Uyuşturucu maddeler ve mühimmat ele geçirildi

Yapılan aramalarda;

Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı içerikler,

Kokain, esrar ve çeşitli haplar,

Kullanım aparatı ve hassas terazi,

Mermi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Ele geçirilen materyaller incelemeye alınırken, işletmeyle bağlantılı kişilere yönelik adli süreç başlatıldı.

Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ve “fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamalarıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu öğrenildi.

Can Yaman hakkında karar çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerden Can Yaman, test ve ifade işlemlerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı. Yaman’ın adli kontrol şartı olmaksızın salıverildiği bildirildi.

"Uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz?"

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Can Yaman, hakkındaki iddialara sert ifadelerle yanıt verdi. Roma’ya dönüş yolunda olduğunu belirten Yaman, yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Roma’ya dönüş. Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basınının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil! Ama siz de…

Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz?

Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum"