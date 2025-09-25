Son Mühür- 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile evlenen ve iki erkek çocuk annesi olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, önceki gün İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Çanta ve ayakkabıya daha çok harcıyorum”

Karahan, giyim için çok para harcayıp harcamadığı sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: “Yok, giyime kuşama değil, çanta ve ayakkabıya biraz daha fazla harcarım.

Eşim giyim kuşama benden daha çok para harcıyor. Mendiline, kravatına, ceketinin iç astarına kadar dikkat eder. Evin en süslüsü benim ama Bedri o konuda herkesi geçer.”

Geçmişte yaşadığı ilginç olayı anlattı

Ünlü oyuncu, daha önce katıldığı bir programda eşi ve çocuklarıyla gittikleri bir restoranda başına gelen şaşırtıcı bir olayı da paylaşmıştı.

“Yan masadaki kız kocama mesaj attı”

Karahan, yaşadıkları o anı şu sözlerle dile getirmişti: “Yan masamızda oldu, ailece oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. Bizimki ‘kalkalım kalkalım’ diyor. Ben de anlam veremedim.

O da rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Biz kalktık. İkinci mesaj geldi. ‘Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?’ yazmış. Yapacak bir şey yok, oluyor bunlar.”

