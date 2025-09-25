Son Mühür - Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Hamilelik sürecini uzun süredir kamuoyuyla paylaşan ünlü yıldız, 13 Eylül’de kızını dünyaya getirdiğini açıkladı ve bu özel anın fotoğrafını ilk kez sosyal medyada paylaştı.

Annesine benzetildi

Rihanna ve rapçi sevgilisi A$AP Rocky, yeni doğan kızlarına Rocki Irish Mayers adını verdi. Mutlu çift, bu güzel haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Rihanna, Instagram hesabında bebeğini kucağında tuttuğu bir fotoğraf yayınlarken, görsele minik pembe boks eldivenleri de ekledi. Pembeler içindeki bebeğin yüz hatları ve güzelliği ise annesi Rihanna’ya benzetildi.

İlk kez kız çocuk dünyaya getirdi

Ünlü çiftin daha önce iki erkek çocukları dünyaya gelmişti: RZA (2022) ve Riot Rose (2023). Rihanna'nın üçüncü hamileliği, bu yılki Met Gala gecesinde duyurulmuş ve geniş yankı uyandırmıştı. Rihanna’nın doğumla ilgili paylaşımı, sadece iki saat içinde 5 milyondan fazla beğeni alarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü yıldızın hayranları, minik Rocki için tebrik mesajlarıyla adeta yorum yağmuruna tuttu.

Hayranlı yeni albüm bekliyor

Barbadoslu yıldız, geçtiğimiz haftalarda ilk albümünün 20. yıl dönümünü kutladı. Ancak hayranları, yaklaşık 10 yıldır yeni bir albüm için sabırsızlıkla bekliyor. Rihanna'nın en son 2016 yılında yayımladığı Anti albümünden sonra müzik kariyerine ara vermesi, yeni projelerle ilgili beklentileri daha da yükseltti.