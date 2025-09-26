Pegasus hissesi 26 Eylül 2025 Cuma günü borsada 219-224 lira aralığında işlem görüyor. Son bir haftada neredeyse 10 lira daha geriledi ve düşüş neredeyse günlük olarak devam ediyor. Hisse, özellikle ağustos sonu ve eylül başından itibaren sert değer kaybı yaşadı. Son bir ayda yüzde 14’lük bir kayıp var, son üç günde ise 5 liraya yakın bir düşüş gerçekleşti. Farklı platformlarda ve güncel fiyat ekranlarında Pegasus’un kapanışı 219-221 lira civarında görünüyor.

Pegasus neden düşüyor?

Bu sert düşüşün altında birkaç temel sebep öne çıkıyor. Şirketin en son açıkladığı çeyrek bilançosunda net kâr artışı beklentilerin altında kaldı; ikinci çeyrek karı uzman beklentisinden %10 düşük geldi. Vergi ve finansman giderlerindeki yükselme, net karı baskılıyor ve yatırımcıda endişeye sebep oluyor. Ağustos başından beri döviz kurlarının yükselmesiyle Pegasus’un finansal tablolarında ek baskı oluştu. Özellikle operasyonel maliyetlerdeki ve borç yükündeki artış, hisse üzerindeki satış baskısını artırıyor.

Yatırımcılar, mali tablolar üzerindeki olumsuz gelişmeler ve piyasa ortamındaki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman arayışını güçlendirdi. Borsa genelinde faizlerin yüksek seyretmesi ve sektörel riskler, Pegasus hissesi gibi büyüme potansiyeli yüksek şirketleri olumsuz etkiledi. Uzmanlar fiyatın uzun vadeli hareketli ortalamaların altına indiğini ve bu durumda kısa vadeli düşüşlerin teknik olarak desteklendiğini vurguluyor. Sat sinyali alan hissede panik satışların da etkili olduğu görülüyor.

Pegasus hissesi güncel olarak 219 lira seviyesini gördü. Net karın beklentinin altında kalması, artan maliyet ve finansal baskılar, piyasa güveninde zayıflama ve teknik olarak negatif sinyallerin ortaya çıkması hisse fiyatını aşağı çekti. Yatırımcılar kısa vadede temkinli davranmaya başladı ve fiyatın yeniden toparlanması için olumlu bir bilanço ya da sektörde toparlanma işareti bekliyor.