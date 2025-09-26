Son Mühür- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Asgari ücrette diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında çok iyi bir noktadayız. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınızda da öyle” sözlerine Prof. Dr. Aziz Çelik’ten tepki geldi. Konuyla ilgili Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EuroStat) grafiğini paylaşan Çelik, Avrupa’da Türkiye’den düşük asgari ücreti olan sadece üç ülke olduğunu belirterek “Ancak son 10 yılda asgari ücretin avro bazında en az arttığı ülke Türkiye” dedi.

Asgari ücret yılın başında yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Enflasyonun etkisiyle alım gücü düşerken işçi sınıfının, sendikaların, siyasi muhalefetin asgari ücrete ara zam talebi ise siyasi iktidar tarafından karşılanmadı.

Önceki gün bir YouTube kanalına katıldığı programda asgari ücrete ve emekli aylıklarına yönelik açıklamalarda bulunana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Avrupa'da dolar bazında son sıralarda olmasına karşın, “2002 yılında net asgari ücret 184 liraydı. 2025 itibarıyla 22 bin 104 lira düzeyinde oldu. Nominal olarak 119 kat, reel olarak da 242 artış sağlanmış durumda. 2002 127 dolardan bu yıl başında 630 dolara, euro bazında da 144 euro iken 605’ya yükselmiş durumda” diye konuştu.

Bakan Işıkhan: Asgari ücrette çok iyi bir noktadayız

Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdıklarını, tüm gelirlerden asgari ücret düzeyine kadar olan rakamları vergiden muaf duruma getirdiklerini savunan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücrette diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında çok iyi bir noktadayız. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınızda da öyle, Afrika ya da Asya ülkeleriyle de öyle. Örneğin Mısır’da 100-110 dolar düzeyinde.”

Asgari ücrette Türkiye ile Avrupa arasındaki fark

AB üyesi 27 ülkenin yirmi ikisinde asgari ücret uygulaması bulunuyor. Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise herhangi bir asgari ücret belirlenmemiş durumda. Güney Kıbrıs ise önceki yıl asgari ücret uygulamasına geçti.

10 aday ve aday adayı ülkeden sekizinde asgari ücret uygulaması bulunuyor. Bu ülkeler Karadağ, Moldova, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna… Bosna Hersek ve Kosova’da ise asgari ücret uygulanması bulunmuyor.

AB ülkelerinde asgari ücretler büyük farklılık gösteriyor. Lüksemburg, İrlanda, Hollanda ve Almanya'da asgari ücret 2 bin euronun üzerindeyken, Fransa’da bu rakam bin 800 euronun üzerinde, İspanya’da ise bin 300 euro düzeyinde.

Brüt aylık asgari ücretler şu anda Bulgaristan’da 550 euro ile Lüksemburg'da 2 bin 734 euro arasında değişiyor.

Çelik: Asgari ücret üç Avrupa ülkesinde çok hızlı arttı

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, EuroStat grafiğinin paylaşarak Avrupa ile Türkiye arasındaki asgari ücret farklılıklarına dikkat çekti.

Avrupa’da Türkiye'den düşük asgari ücreti olan sadece üç ülke olduğunu vurgulayan Çelik, bu ülkeleri Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna diye belirtti.

Çelik, “Onlardan iyi durumdayız evet! Ancak son 10 yılda asgari ücretin Avro bazında en az arttığı ülke Türkiye. Asgari ücretin miktar olarak Türkiye'den düşük olduğu Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna'da asgari ücret son 10 yılda Türkiye'den çok hızlı arttı” dedi.

“Bakan Işıkhan dalga mı geçiyor” diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bey, Avrupa ve Türkiye'de asgari ücret konusunda bilgi sahibi değil. Bir zahmet aşağıdaki EuroStat grafiğine baksın… Kendisinin zamanı yoktur! Danışmanları kendisine yardımcı olsun! Baksın ve Avrupa-Türkiye karşılaştırmasını görsün! Avrupa'da Türkiye'den düşük asgari ücreti olan sadece üç ülke var: Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna. Onlardan iyi durumdayız evet! Ancak son 10 yılda asgari ücretin avro bazında en az arttığı ülke Türkiye. Asgari ücretin miktar olarak Türkiye'den düşük olduğu Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna'da asgari ücret son 10 yılda Türkiye'den çok hızlı arttı.”